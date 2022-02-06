بيكيه يعادل رقم الاسطورة بويول في برشلونة

وذكر نادي برشلونة على حسابه الرسمي ، ان "هذه المباراة هي رقم 593 لبيكيه بقميص برشلونة في مختلف المسابقات، ليُعادل رقم زميله السابق وأسطورة النادي كارليس بويول".وعلق النادي قائلا: "من أسطورة إلى أسطورة".وشهدت تشكيلة برشلونة الظهور الأول لأداما تراوري مهاجم الفريق الجديد، والمنضم مؤخرًا من وولفرهامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة.ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع بجدول ترتيب الليجا برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن برشلونة صاحب المركز الخامس.