برشلونة يسحق اتلتيكو مدريد برباعية في الليجا
تمكن نادي برشلونة من تحقيق انتصار كبير بنتيجة (4-2) خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 23 من الليجا.
وسجل اهداف المباراة التي اقيمت على ملعب البلوجرانا "كامب نو" لبرشلونة ألبا وجافي وأراوخو وألفيس في الدقائق (10، 21، 43، 49)، بينما سجل لأتلتيكو مدريد كاراسكو وسواريز في الدقائق 8 و58.
وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 36 نقطة في المركز الخامس.
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