برشلونة يسحق اتلتيكو مدريد برباعية في الليجا

وسجل اهداف المباراة التي اقيمت على ملعب البلوجرانا "كامب نو" لبرشلونة ألبا وجافي وأراوخو وألفيس في الدقائق (10، 21، 43، 49)، بينما سجل لأتلتيكو مدريد كاراسكو وسواريز في الدقائق 8 و58.وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 36 نقطة في المركز الخامس.