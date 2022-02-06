قبل مواجهة اليوم.. تغيير وحيد بتشكيل الفراعنة أمام السنغال

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، تشكيل الفراعنة لمواجهة السنغال، مساء اليوم الأحد، على ملعب أولمبي بالكاميرون، في نهائي كأس الأمم الإفريقية.







وجاء تشكيل الفراعنة كالتالي:



حراسة المرمى: محمد أبو جبل.



الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد المنعم - إمام عاشور.



الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية.



الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.



أما منتخب السنغال، فجاء تشكيله كالآتي:



حراسة المرمى: إدوارد ميندي.



الدفاع: بونا سار – كاليدو كوليبالي – عبدو ديالو - ساليو سيس.



الوسط: إدريسا جايا – شيخو كوياتيه – نامبيلس ميندي.



الهجوم: إسماعيلا سار – ساديو ماني – فامارا ديدهيو. وأجرى المنتخب تغييراً واحداً على تشكيل مباراة نصف النهائي أمام الكاميرون، حيث يشارك إمام عاشور كظهير أيمن بدلا من عمر كمال الغائب للإيقاف.وجاء تشكيل الفراعنة كالتالي:حراسة المرمى: محمد أبو جبل.الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد المنعم - إمام عاشور.الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية.الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.أما منتخب السنغال، فجاء تشكيله كالآتي:حراسة المرمى: إدوارد ميندي.الدفاع: بونا سار – كاليدو كوليبالي – عبدو ديالو - ساليو سيس.الوسط: إدريسا جايا – شيخو كوياتيه – نامبيلس ميندي.الهجوم: إسماعيلا سار – ساديو ماني – فامارا ديدهيو.