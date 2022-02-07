زيدان يضع شرطا اساسيا لقبول تدريب باريس سان جيرمان

وقالت الصحيفة، أن "أبرز شرط وضعه زيدان على الطاولة هو التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الحالي وريال مدريد السابق".وأشارت إلى أن "رونالدو رفض في وقت سابق الانتقال إلى باريس سان جيرمان، لكن الآن سيكون مرحبا به للعب بجوار ليونيل ميسي ونيمار داسيلفا، لا سيما وأنه لا يشعر بالسعادة في مانشستر يونايتد بسبب نتائج الفريق السيئة هذا الموسم".واوضحت الصحيفة ان "سان جيرمان يسعى لضم رونالدو في ظل عدم استعداد نجمه كيليان مبابي لتجديد عقده الذي ينتهي في ختام الموسم الحالي، مع انتشار تقارير تؤكد أنه سينتقل إلى ريال مدريد الإسباني".