Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
كورونا والخدمات الصحية.. دراسة تكشف اضطراباً واضحاً
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تحديد موعد تسمية مدرب للمنتخب العراقي

رياضة

2022-02-07 | 11:33
تحديد موعد تسمية مدرب للمنتخب العراقي
2,652 مشاهدة

أرجأ الاتحاد العراقي لكرة القدم، تسمية المدرب الجديد للمنتخب الوطني إلى بعد غد الأربعاء، بانتظار حسم جميع التفاصيل مع المدرب المحلي الذي سيتم الاستعانة به في المباراتين المتبقيتين أمام الإمارات وسوريا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال محمد عماد المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي في تصريحات نقلها موقع "كورة" إن "اتحاد الكرة أجل تسمية المدرب الجديد للمنتخب العراقي إلى الأربعاء المقبل بعد أن كان مقررا الإعلان عنه الأحد الماضي".

وأضاف: "الأسماء المطروحة بقوة لقيادة أسود الرافدين في مباراتي الإمارات وسوريا المقبلتين، أبرزها مدرب نفط الوسط عبد الغني شهد، إضافة إلى أيوب أوديشو مدرب الزوراء، والاسم الثالث هو راضي شنيشل".

وحول ما تردد من تصريحات منسوبة للمدرب السابق زيليكو بيتروفيتش والتي قال فيها "العراقيون سيشاهدون كأس العالم عبر شاشات التلفزيون فقط، وستتصلون بي بعد 20 سنة، وستقولون إنك على حق"، رد منسق المنتخب العراقي بالقول إنه لم يلتق مع بيتروفيتش منذ مغادرة لبنان، متعجبا مما قاله المدرب السابق الذي بالتأكيد هو المسؤول عن تصريحاته التي جاءت بعد إقالته.

وأوضح عماد: "خطة إعداد المنتخب العراقي لمباراتي الإمارات وسوريا لم يتم الكشف عنها حتى الآن، والأمر سيعود للمدرب الجديد الذي سيختار الوقت المناسب لإطلاق التحضيرات وعدد المباريات الودية قبل التوجه إلى الأردن في منتصف آذار المقبل، حيث سيكون ملعب عمان الدولي الأرض المفترضة لأسود الرافدين في حال عدم إقامة المباراة أمام الإمارات في ملعب البصرة الدولي".

ويحتل المنتخب العراقي المركز الـ 5 في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، ويحتاج للفوز على الإمارات وسوريا مع تعثر منافسيه في الجولتين المتبقيتين من التصفيات المونديالية لحجز بطاقة الملحق.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
فنان مصري يتحول إلى أنثى ويصدم جمهوره! (فيديو)
25.16%
00:12 | 2022-02-06
فنان مصري يتحول إلى أنثى ويصدم جمهوره! (فيديو)
00:12 | 2022-02-06
الكشف عن سبب وفاة الطفل &quot;ريان&quot;
23.92%
01:23 | 2022-02-06
الكشف عن سبب وفاة الطفل "ريان"
01:23 | 2022-02-06
حبست أنفاس العالم.. القصة الكاملة لمأساة الطفل &quot;ريان&quot;
13.94%
16:38 | 2022-02-05
حبست أنفاس العالم.. القصة الكاملة لمأساة الطفل "ريان"
16:38 | 2022-02-05
الديمقراطي الكردستاني يعلق على قرار المحكمة الاتحادية بحق زيباري
12.59%
09:23 | 2022-02-06
الديمقراطي الكردستاني يعلق على قرار المحكمة الاتحادية بحق زيباري
09:23 | 2022-02-06
الأنواء الجوية: أمطار رعدية وغبار بدءا من هذا الموعد
12.39%
02:17 | 2022-02-07
الأنواء الجوية: أمطار رعدية وغبار بدءا من هذا الموعد
02:17 | 2022-02-07
جريمة مروعة.. إيراني يقطع رأس زوجته ويتجول به في الشارع (صور+ فيديو)
12%
01:08 | 2022-02-07
جريمة مروعة.. إيراني يقطع رأس زوجته ويتجول به في الشارع (صور+ فيديو)
01:08 | 2022-02-07
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بالفيديو: ارتفاع وفيات وإصابات الجائحة في العراق
Play
بالفيديو: ارتفاع وفيات وإصابات الجائحة في العراق
09:33 | 2022-02-07
جلسة اختيار رئيس الجمهورية: اوساط نيابية تتوقع كسر النصاب او عدم اكتماله
Play
جلسة اختيار رئيس الجمهورية: اوساط نيابية تتوقع كسر النصاب او عدم اكتماله
04:28 | 2022-02-07
بالفيديو رسوم اضافية على أصحاب المحال في مجمع السنك ومناشدات جماعية
Play
بالفيديو رسوم اضافية على أصحاب المحال في مجمع السنك ومناشدات جماعية
03:42 | 2022-02-07
بالفيديو: العراق يستعيد مئات القطع الآثرية من لبنان
Play
بالفيديو: العراق يستعيد مئات القطع الآثرية من لبنان
08:43 | 2022-02-06
بالفيديو: تراجع في عدد وفيات كورونا
Play
بالفيديو: تراجع في عدد وفيات كورونا
09:07 | 2022-02-04
المحكمة الاتحادية ترد دعوى الاطار التنسيقي
Play
المحكمة الاتحادية ترد دعوى الاطار التنسيقي
03:59 | 2022-02-04
سياسيون مستقلون في مضمار التنافس لمنصب رئاسة الجمهورية
Play
سياسيون مستقلون في مضمار التنافس لمنصب رئاسة الجمهورية
03:34 | 2022-02-04
بالفيديو: مواقع التواصل تتشح بالسواد حزنا على الراحل طارق حرب‎‎
Play
بالفيديو: مواقع التواصل تتشح بالسواد حزنا على الراحل طارق حرب‎‎
03:26 | 2022-02-04
العمليات المشتركة: تمكنا من قتل اكثر من 30 إرهابيا خلال الأسبوعين الماضيين (فيديو)
Play
العمليات المشتركة: تمكنا من قتل اكثر من 30 إرهابيا خلال الأسبوعين الماضيين (فيديو)
09:53 | 2022-02-03
بالفيديو: صناعيو العراق ينعون الصناعة المحلية
Play
بالفيديو: صناعيو العراق ينعون الصناعة المحلية
03:47 | 2022-02-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.