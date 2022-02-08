بينهم صلاح.. ثلاثة نجوم من مصر ضمن التشكيل المثالي لـ"الكان"

وخلال البطولة التي خسر فيها منتخب مصر أمام نظيره السنغالي في المباراة النهائية، سجّل صلاح هدفين في شباك منتخبي غينيا بيساو والمغرب، بحسب "المصري اليوم".واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" صلاح في التشكيل المثالي لأمم أفريقيا إلى جانب مواطنيه محمد النني لاعب أرسنال، ومحمد عبد المنعم لاعب الأهلي.وهذه هي النسخة الثانية التي يدخل فيها صلاح التشكيل المثالي لأمم أفريقيا، حيث تم اختياره كذلك في عام 2017.وبدخوله التشكيل هذه المرة يعادل صلاح رقم أربعة من لاعبي منتخب مصر دخلوا التشكيل المثالي مرتين وهم: "محمد أبوتريكة 2006- 2008، أحمد حسن 2006- 2010، محمد عمارة 1998- 2000، نادر السيد- 1998- 2000".ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية عام 2023 في كوت ديفوار.