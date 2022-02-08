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ليفربول يدفع موهبة برشلونة للتمرد

رياضة

2022-02-08 | 17:26
ليفربول يدفع موهبة برشلونة للتمرد
1,054 مشاهدة

يستهدف نادي ليفربول، التعاقد مع الشاب جافي، لاعب وسط برشلونة، في الصيف المقبل.

وينتهي عقد جافي (17 عامًا) في كامب نو بنهاية الموسم الجاري، ويملك شرطا جزائيا في عقده بقيمة 50 مليون يورو.

ويحاول برشلونة، التوصل لاتفاق بشأن التجديد مع ممثلي جافي، الذي يتمتع باهتمام متزايد من ليفربول.

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن ليفربول يحاول إقناع جافي بعدم تجديد عقده مع برشلونة، والانتقال إلى قلعة آنفيلد في الصيف المقبل.

وأكدت أن برشلونة يحاول السير سريعا في المفاوضات، من أجل تجديد عقد نجمه الشاب، وقطع الطريق على ليفربول.

ويرغب برشلونة في تمديد عقد جافي حتى 2027، مع شرط جزائي بقيمة مليار يورو، على شاكلة عقد الثنائي أنسو فاتي وبيدري.

وصعد جافي للفريق الأول لبرشلونة هذا الموسم، في عهد المدرب السابق رونالد كومان، ونجح في إقناع لويس إنريكي الذي استدعاه لمنتخب إسبانيا.
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