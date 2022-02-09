صلاح يظفر بجائزة جديدة مع ليفربول

الأهداف المرشحة للأفضل في الشهر تكون رائعة دائماً ولكن مهارة الملك المصري @MoSalah الكبيرة في الإنهاء حازت على جائزة هدف الشهر عن استحقاق 😍pic.twitter.com/iibemj1OP4 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 8, 2022

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول في "تويتر" فيديو ترحيبيا بعودة صلاح وانتظامه في تدريبات "الريدز" بعد يومين من خسارة المنتخب المصري تحت قيادة صلاح لنهائي كأس الأمم الإفريقية أمام المنتخب السنغالي الذي توج باللقب لأول مرة في تاريخه.وبعد دقائق من الفيديو الترحيبي أعلن ليفربول بفيديو ثان فوز هدف صلاح في شباك تشيلسي بأجمل هدف في النادي عن شهر كانون الثاني الماضي بعد أن تفوق على العديد من الأهداف الجميلة التي كانت مرشحة.وأرفق ليفربول الفيديو بالقول: "الأهداف المرشحة للأفضل في الشهر تكون رائعة دائما ولكن مهارة الملك المصري محمد صلاح الكبيرة في الإنهاء حازت على جائزة هدف الشهر عن استحقاق".