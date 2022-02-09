حكيم زياش: لن أعود للمنتخب المغربي وهذا قراري النهائي

صدم نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، النجم حكيم زياش، الجماهير المغربية بقراره القاضي بعدم العودة لصفوف المنتخب المغربي، على الرغم من خروج "أسود الأطلس" من الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

وتعالت أصوات الجماهير المغربية بضرورة عودة المغربي زياش لصفوف المنتخب وتنحية الخلافات مع المدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش، خصوصا بعد أن قرر الأخير إبعاد زياش عن قائمة الفريق قبيل السفر للمشاركة في المونديال القاري.

وأدلى زياش بتصريحاته خلال لقاءات صحفية قبيل التدريب الأخير لفريقه تشيلسي الذي سيواجه الهلال السعودي ليلة الأربعاء 9 شباط/ فبراير الجاري على استاد نادي الجزيرة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية. وتحدث زياش للصحفيين بصراحة، وأجاب عن استفسار حول إمكانية عودته لصفوف المنتخب المغربي بعد خسارة الفريق الوطني وخروجه من بطولة إفريقيا، وقال: "لن أعود للمنتخب.. هذا قراري النهائي".

وشهدت علاقة زياش مع المدرب البوسني توترًا أدى إلى استبعاده عن الفريق لأسباب انضباطية في أغلب مباريات الدور الثاني المؤهل إلى مونديال قطر 2022، ووصل الخلاف بين الطرفين إلى ذروته بعد إصرار خاليلودجيتش على تجديد استبعاده لزياش حتى من المباراتين الحاسمتين ضد الكونغو الديموقراطية نهاية الشهر المقبل في الملحق الفاصل المؤهل للعرس العالمي، رغم مطالب الجماهير ووسائل الإعلام المغربية بضرورة الاستعانة بخبراته وحاجة المنتخب لها خصوصا بعد تألقه اللافت في الآونة الأخيرة مع الفريق اللندني.

وقال خليلودجيتش خلال مؤتمر صحافي الخميس الماضي، للحديث عن حصيلة المغرب في العرس القاري وفي معرض رده عن سؤال في هذا الصدد: "لا يمكنني استدعاء لاعب يمكنه تفجير المجموعة حتى لو كان اسمه ليونيل ميسي"، مضيفا: " إيمي جاكيه (1998) وديدييه ديشامب (2018) قادا فرنسا الى الفوز بكأس العالم من خلال استبعاد أفضل اللاعبين. لست أول من يفعل ذلك".

وفجرت التصريحات الجديدة للمدرب غضب زياش المولود في هولندا والذي دافع عن ألوان فرقها هيرنفين وتونتي وأياكس قبل الانضمام الى تشلسي في صيف 2020، وقال زياش: "أنا مستاء من تصريحاته، هذا قراره وكما تعرفون يجب احترامه ولكنه يكذب وأنا اتخذت قراري ايضا ولن أعود إلى صفوف المنتخب".

وأردف زياش عند سؤاله حول شعور الجمهور المغربي عندما يسمع هذا القرار، وقال: "أتفهّم هذا الشعور لدى الجماهير المغربية، ولكن هذا هو قراري، ولن أعود عنه".

وأضاف القائد السابق للمنتخب المغربي: "أتفهّم قرارهم (المدرب والاتحاد المغربي)، ولكني أعرف كيف تدور الأمور هناك، وهي واضحة بالنسبة لي، ولذلك فقد اتخذت قراري النهائي الذي لا رجعة فيه".