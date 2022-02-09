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بعد أخبار الطلاق.. زوجة "أبو جبل" تخرج عن صمتها

رياضة

2022-02-09 | 04:21
بعد أخبار الطلاق.. زوجة "أبو جبل" تخرج عن صمتها
1,479 مشاهدة

بعدما انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بشائعات طلاقها من حارس المنتخب المصري محمد أبو جبل، خرجت الأميرة سمارة يحيى عن صمتها غاضبة.

وردت ملكة جمال الجزائر لعام 2018، معربة عن صدمتها، مما سمعته خلال الساعات الماضية، ومن كمية الرسائل التي وصلتها حول الموضوع، كاشفة أن ما جرى بينها وبين أبو جبل خلاف عادي يحدث بين أي زوجين، ولم يتم الطلاق من الأساس.
 
وتساءلت ملكة جمال العرب السابقة لعام 2019 أيضا، في تصريح إعلامي، عن سبب انتشار هذه الشائعات والأخبار الخاطئة والمبالغة في تحليلها وتسليط الضوء عليها.
 
يشار إلى أن الجدل كان أثير حول الموضوع مؤخراً عقب منشور لزوجة أبو جبل على حسابها في "إنستغرام"، قالت فيه "كلما استشعرت جمال الحياة بداخلك انعكس هذا الجمال على حياتك وأصبحت أجمل".
 
وعلى الرغم من أن كلمات يحيى بسيطة ولا تحمل أي مضمون واضح وصريح، إلا أن رواد التواصل اعتبروها رسالة لزوجها أبو جبل، خصوصاً أن أنباء سابقة كانت أشارت إلى انفصالهما.
 
إلا أن مصادر مقربة من اللاعب وعائلته أكدت أن كل ما انتشر ما هو إلا محض شائعات فقط، وأن أبو جبل وزوجته على ما يرام، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
يذكر أن ما زاد الشكوك خلال الآونة الأخيرة، إلغاء حارس الزمالك متابعة حساب زوجته على إنستغرام وحذف صورهما، كما أقدمت الأخيرة على الأمر عينه.
 
وتعرضت زوجة اللاعب لضغط شديد بعد أداء أبو جبل في المباراة الأخيرة بسؤالها عن رأيها فيه، ما دفعها لإغلاق حسابها على إنستغرام، لتعود مجدداً بعدها.
رغم كل ما سبق، يعيش أبو جبل أفضل أيامه، بعدما حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي خسر المنتخب المصري فيها لقب كأس الأمم الإفريقية بعد الهزيمة في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح، وذلك عقب التعادل السلبي في الأشواط الأصلية والإضافية، ضمن المباراة التي جرت بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

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