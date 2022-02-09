المسابقات تحدد موعد انطلاق الدوري التأهيلي إلى الأولى

أقامت لجنةُ المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الأربعاء، قرعةَ دوري الدرجةِ الثانية التأهيلي لأندية منطقة بغداد للموسم 2021-2022 بمقر الاتحاد، بحضور عضو لجنة المسابقات علي عبيس، وعضوي قسم المسابقات شهاب أحمد وصادق عبد الحسين، وممثلي الأندية المشاركة.



وتنطلقُ مباريات الجولة الأولى من الدوري يوم الخميس الموافق 17/2/2022، والذي سيقام بنظام الدوري لمرحلتين، ويتأهل الأول والثاني الى مصاف دوري الدرجةِ الأولى، وتتحمل الأنديةُ التي تستضيف مبارياتها أجورَ الحكام ووجود سيارة إسعاف، فضلاً عن إلزام الأندية بوجودِ شعار اتحاد الكرة على قميص الفرق الستة المشاركة.

وأسفرت القرعةُ عن تحديد مباريات الجولة الأولى عن لقاءات الكاظمية مع الزعفرانية، فيما يلعب السكك مع الخطوط ويلاعب المصافي مع الاتصالات، وفي الجولة الثانية يلاقي الخطوط الكاظمية ويلتقي الزعفرانية الاتصالات ويلاعب السكك ضيفه المصافي، أما الدور الثالث فسيشهد مواجهةَ الاتصالات مع الكاظمية ويلاعب المصافي ضيفه الخطوط ويتواجه الزعفرانية مع السكك، وفي الدور الرابع يتواجه الكاظمية مع المصافي ويلعب السكك مع الاتصالات ويلتقي الخطوط الزعفرانية، وفي الدور الخامس يلتقي الكاظمية السكك ويلعب المصافي مع الزعفرانية ويتواجه الاتصالات مع الخطوط.