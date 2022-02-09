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أزمة جديدة تحاصر باريس أمام ريال مدريد

رياضة

2022-02-09 | 17:24
أزمة جديدة تحاصر باريس أمام ريال مدريد
1,249 مشاهدة

يواجه فريق باريس سان جيرمان، أزمة جديدة محتملة قبل مواجهة ريال مدريد، المقرر لها 15 شباط الجاري في دوري أبطال أوروبا.

وأشار تقرير صحفي فرنسي، إلى أن لاعب الوسط أندير هيريرا، يعاني من إصابة في أوتار الركبة، تسببت في غيابه عن مران الفريق، اليوم الأربعاء.

وأكد التقرير أن إصابة "هيريرا" لا تبدو خطيرة، لكن فرصه في الانضمام لقائمة بي إس جي في مواجهة الريال، محل شكوك.

ولفت أيضا إلى أن لاعب الوسط الأرجنتيني، لياندرو باريديس، تبقى أيضا جاهزيته محل شكوك، بينما يبذل نيمار دا سيلفا، أقصى ما لديه ليكون لائقا للمباراة.

ويستضيف سان جيرمان نظيره ريال مدريد، على ملعب حديقة الأمراء، في دور الـ16 لدوري الأبطال، ويلتقي الفريقان إيابا يوم 9 آذار المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو.
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