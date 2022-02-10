الكاظمي يصدر توجيهاً يخص عائلة "الاسطورة" احمد راضي – عاجل

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بالاهتمام بعائلة الاسطورة احمد راضي والسعي لتلبية جميع احتياجاتهم كجزء من رد الدين نظير ماقدمه الراحل للكرة العراقية.

وقال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في بيان ورد للسومرية نيوز، "التقينا بعائلة اللاعب الدولي الراحل احمد راضي، واثنينا على ماقدمه نجم الكرة العراقية من عطاء فذ خلال مسيرته الكروية، ليطرز اسمه بحروف من ذهب في قلوب الجماهير العراقية والعربية والاقليمية".

واضاف ان "الكاظمي وجه بالاهتمام بعائلة الاسطورة احمد راضي والسعي لتلبية جميع احتياجاتهم كجزء من رد الدين نظير ماقدمه الراحل للكرة العراقية"

افتتحَ، اليوم الخميس، النصبُ التذكاري للنجم الراحل (أحمد راضي) في باحةِ مدخل ملعب الشعب الدوليّ، بحضور رسمي يتقدمه وزيرُ الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، ووزير النفط إحسان عبد الجبار وأمين بغداد علاء معن ورئيس اللجنة الأولمبيّة رعد حمودي، ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، ورئيس الهيئة الإداريةِ لنادي الزوراء فلاح حسن، وعائلة النجم الراحل أحمد راضي وعدد من نجوم الكرة السابقين.