اتحاد الكرة يعلن رسمياً عن أسم مدرب المنتخب العراقي الجديد

وقال الاتحاد في بيان مقتضب، إنه "قرر تسمية عبد الغني شهد مدرباً للمنتخب الوطني".وشهد أداء المنتخب الوطني تراجعاً خلال الفترة الأخيرة، لاسيما في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث لم يحقق نتائج ايجابية، ويتذيل مجموعته بالمرتبة الخامسة بعد كل من إيران وكوريا الجنوبية والإمارات ولبنان، وفي المرتبة الأخيرة سوريا.