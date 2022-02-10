تعرف على الجهاز الفني الجديد لمنتخبنا الوطني

وقال الاتحاد في بيان، إن "تمت في الاجتماع الموافقةُ على توصيةِ لجنة إدارةِ المنتخبات، المُؤلفة من عدنان درجال ويونس محمود وغانم عريبي ومحمد ناصر وخلف جلال وأنور جسام وحسن فرحان و كاظم الربيعي و صالح راضي و نزار أشرف، والمدير الفني للاتحاد جون ويتل، على تسميةِ عبد الغني شهد مدرباً للمنتخبِ الوطني، يساعده حيدر نجم ورزاق فرحان وأحمد جاسم مدرباً لحراس المرمى والمدرب المساعد الهولندي آدري بوغرس ومدرب اللياقة البدنية الإسباني غوانزلو، وسوف يتفرّغُ الملاكُ التدريبيّ لمهمةِ الإشراف على تدريبِ المنتخب الوطنيّ استعداداً لمواجهتي الإمارات وسوريا في التصفياتِ الآسيويّة المُؤهلة الى نهائياتِ كأس العالم".وقد وضعَ الاتحادُ، وفق البيان، "خطة عملٍ تهدف الى توفيرِ جميع مستلزماتِ النجاح للمنتخبِ الوطني، وتهيئة الظروفِ المُناسبة قبل خوض غمارِ المباراتين في التصفيات الآسيويّة".