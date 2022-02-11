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محمد أبو تريكة ينتقد لاعبي المنتخب المصري (فيديو)

رياضة

2022-02-11 | 03:29
محمد أبو تريكة ينتقد لاعبي المنتخب المصري (فيديو)
867 مشاهدة

أبدى الأسطورة محمد أبو تريكة، اللاعب السابق للمنتخب المصري والنادي الأهلي، عدم رضاه عن سلوك لاعبي منتخب بلاده بعد العودة من الكاميرون إثر خسارة نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وانهزم المنتخب المصري في نهائي كأس أمم إفريقيا أمام المنتخب السنغالي بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0 يوم الأحد الماضي 6 فبراير/ شباط.
 
بهذه الخسارة فوّت زملاء القائد محمد صلاح فرصة التتويج باللقب القاري للمرة الثامنة، فيما نجح منتخب أسود التيرانغا، بقيادة ساديو ماني، في إحراز لقبهم الأول في البطولة.
 
وعلى الرغم من إشادته الكبيرة بالمستوى المميز الذي ظهر به المنتخب المصري في البطولة وتطور أدائه من مباراة لأخرى وصولاً إلى النهائي، فإن أبو تريكة أبدى عدم رضاه عن سلوك بعض اللاعبين بعد العودة إلى مصر.
 
وقال أبو تريكة في الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة ليفربول وليستر سيتي، مساء الخميس 10 فبراير/ شباط، على قناة beIN SPORTS القطرية: "لا يليق بمنتخب فاز بالبطولة 7 مرات أن يفرح بالمركز الثاني الذي يعتبر فشلاً لمصر في كرة القدم".
 
وتابع أبو تريكة: "تجمعني علاقة صداقة مع كل اللاعبين، لكنني لست راضياً عن ظهورهم الإعلامي المتكرر في القنوات التلفزيونية المصرية، لأن حصولهم على المركز الثاني بعد منتخب السنغال يعتبر فشلا وليس إنجازاً كما يصوّره الإعلام".
 
وشدد أبو تريكة على أن اللاعبين يجب أن يشعروا بخيبة أمل وحزن لخسارة اللقب، ويجب ألا يعاملوا على أنهم أبطال، وقال: "أشدنا بهم وبروحهم الرياضية العالية أثناء البطولة، لكن المركز الثاني بالنسبة لمنتخب مصر يعتبر فشلا يستدعي من اللاعبين الشعور بمرارة الخسارة ليعرفوا قيمة النصر في المرة القادمة".

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