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تأكيد غياب ألفيس عن مواجهتي إسبانيول وفالنسيا

رياضة

2022-02-11 | 07:48
تأكيد غياب ألفيس عن مواجهتي إسبانيول وفالنسيا
712 مشاهدة

رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني، اليوم الجمعة، الطلب المقدم من نادي برشلونة ضد معاقبة لاعبه داني ألفيس، وأبقت على إيقاف الظهير الدولي البرازيلي مباراتين ليغيب بالتالي عن مواجهتي إسبانيول وفالنسيا بالليجا.

وتعرض ألفيس للطرد المباشر خلال مواجهة الأحد الماضي أمام أتلتيكو مدريد، بعد تدخله العنيف على البلجيكي يانيك كاراسكو، في المباراة التي فاز بها البرسا (4-2) على ملعب كامب نو.

وتقدم برشلونة بطلب لإزالة العقوبة أمام لجنة الاستئناف، متعللا برفضه للتفسير الذي قدمته لجنة المسابقات بخصوص اللعبة التي تعرض على إثرها ألفيس للإيقاف، خاصة فيما يتعلق بنية البرازيلي في التدخل على الكرة من عدمه.

ويحق لبرشلونة تقديم استئناف آخر أمام المحكمة الإدارية للرياضة خلال مدة 15 يوما، إذا ما قرر ذلك.

وكان ألفيس (38 عاما) قد كتب عبر حسابه على "تويتر" مؤخرا: "من السخف التفكير في أن زميل قد يقدم على إيذاء زميل آخر عمدا".

وأضاف: "إننا نمارس لعبة بها مخاطر والحوادث تقع.. على أي حال أعتذر لكاراسكو مرة أخرى عن الحادث".
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