رسميا.. هيرنانديز لاعب ميلان لغاية عام 2026

و قال النادي في بيان رسمي: "يسر نادي ميلان الإعلان عن تجديد ثيو هيرنانديز عقده مع الروسونيري حتى 30 يونيو 2026".وأضاف البيان: "انضم اللاعب إلى الفريق في صيف 2019 وحاز على إعجاب جماهير ميلان سريعا. بعد 108 مباراة و19 هدفا و18 تمريرة حاسمة، يسعدنا مواصلة هذه الرحلة مع ثيو هيرنانديز".وكان عقد هيرنانديز القديم ينتهي مع "الروسونيري" في صيف عام 2024.وذكرت العديد من التقارير أن راتب هيرنانديز السنوي سيرتفع بعد العقد الجديد من 1.5 إلى 4.5 مليون يورو إضافة إلى المكافآت.