رانجنيك: رونالدو يجب أن يسجل المزيد من الأهداف

وقال رانجنيك عن كريستيانو رونالدو: "يجب أن يسجل المزيد من الأهداف.. نحن نخلق عددًا كافيًا من الفرص في المباريات الأخيرة، لكن لا نسجل عددًا كافيًا من الأهداف.. لكن هذه ليست مشكلة كريستيانو فقط، بل باقي اللاعبين أيضًا، وخاصةً المهاجمين".وفي سياق متصل قال دي خيا حارس مرمى الشياطين الحمر خلال تصريحات صحفية: "رالف رانجنيك يُريدنا أن نكون حادين و أن نضغط دائمًا ونكون في المقدمة، نحن نعلم أنه يتعين علينا أن ندافع بشكل أفضل ونحاول القيام بذلك، لكن هذا الأمر صعبٌ علينا".