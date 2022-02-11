رانجنيك: رونالدو يجب أن يسجل المزيد من الأهداف
طلب المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الألماني رالف رانجنيك، اليوم الجمعة، من كريستيانو رونالدو مهاجم الشياطين الحمر إحراز المزيد من الأهداف خلال الفترة المقبلة.
وقال رانجنيك عن كريستيانو رونالدو: "يجب أن يسجل المزيد من الأهداف.. نحن نخلق عددًا كافيًا من الفرص في المباريات الأخيرة، لكن لا نسجل عددًا كافيًا من الأهداف.. لكن هذه ليست مشكلة كريستيانو فقط، بل باقي اللاعبين أيضًا، وخاصةً المهاجمين".
وفي سياق متصل قال دي خيا حارس مرمى الشياطين الحمر خلال تصريحات صحفية: "رالف رانجنيك يُريدنا أن نكون حادين و أن نضغط دائمًا ونكون في المقدمة، نحن نعلم أنه يتعين علينا أن ندافع بشكل أفضل ونحاول القيام بذلك، لكن هذا الأمر صعبٌ علينا".
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