حارس مرمى عربي في طريقه إلى برشلونة

🧤 El casting de porteros en el Barça



🇫🇷 Illan Meslier (Leeds)

🇫🇷 Alban Lafont (Nantes)

🇵🇱 Bartlomiej Dragowski (Fiorentina)

🇧🇪 Maarten Vandevoordt (Genk)

🇲🇦 Yassine Bounou (Sevilla) https://t.co/cOAOY7GZsR — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 11, 2022

وذكرت صحيفة mundodeportivo الكتالونية، المقربة من نادي برشلونة، إن الأخير وضع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، لاعب نادي إشبيلية على رأس أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.واستعرضت الصحيفة الكتالونية قائمة حراس مرمى يتقدمهم ياسين بونو، قالت إنهم مرشحون للانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل.وأكدت أن برشلونة يبحث عن حارس جديد في ظل حاجة الفريق المُلحة للاعب في هذا المركز، بعد رحيل الحارس الثالث إينياكي بينيا إلى غلطة سراي التركي، وقرب مغادرة الحارس الثاني البرازيلي اللاعب نوربيرتو نيتو، بالإضافة لتراجع مستوى شتيغن.وضمت قائمة المرشحين 5 حراس مرمى، يتقدمهم ياسين بونو، وهو الحارس الوحيد من الدوري الإسباني، الأمر الذي يمنحه أفضلية كبيرة في ظل خبرته الواسعة في البطولة مقارنة مع الحارس الآخرين.وأصبح بونو الحارس الأول لإشبيلية منذ موسمين، ويملك أرقاماً مميزة جعلته أحد أفضل حراس "الليغا" حالياً.ويرتبط بونو البالغ من العمر 30 عاماً، مع إشبيلية بعقد يمتد حتى عام 2024، وتبلغ قيمته السوقية نحو 15 مليون يورو.ويبلغ طول الحارس المغربي الأعسر 1.92 متر، وسبق له اللعب لأندية أتلتيكو مدريد وريال سرقسطة وجيرونا، قبل أن يضمه إشبيلية عام 2019 ليصبح حارسه الأساسي بعد عام واحد من وصوله.وشارك بونو مع إشبيلية في 87 مباراة، حافظ على نظافة شباكه في 47 منها، وتلقى 60 هدفاً في جميع المسابقات، وتمكن من تسجيل هدف وحيد، وكان له دور كبير في تتويج الفريق ببطولة الدوري الأوروبي عام 2020.وإلى جانب بونو ضمت القائمة أيلان ميسلير حارس مرمى ليدز يونايتد الإنجليزي، وألبان لافونت حارس نانت الفرنسي، وبارتلومي دراغوفسكي حارس فيورنتينا الإيطالي ومارتن فاندفووردت حارس جينك البلجيكي.وشارك بونو مؤخراً مع المنتخب المغربي في بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، وخرج معه من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام مصر 1-2 بعد التمديد.