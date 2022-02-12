Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
خبير نفطي: هناك إنعدام بتقارير الرقابة المالية واهمال للمقصرين في وزارة النفط
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

برشلونة: رحيل ميسي أضرنا اقتصاديا

رياضة

2022-02-12 | 03:58
برشلونة: رحيل ميسي أضرنا اقتصاديا
1,077 مشاهدة

قال المدير الرياضي لفريق برشلونة، ماتيو إليماني، أن قرار النجم الأرجنتيني، ليو ميسي، بمغادرة "الكامب نو"لم يفاجئ مجلس إدارة النادي، معترفا أن رحيله تسبب في أضرار اقتصادية لهم، وفقا لما ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية.

وخلال جلسة نقاش مع طلاب الأعمال الرياضية في كلية الاقتصاد بلندن، ذكر إليماني: "للأسف، رحيل ليو ميسي لم يكن مفاجأة. كانت لحظة الحقيقة، والطريقة الوحيدة التي كان بإمكانه البقاء بها هي أن يلتزم برشلونة بشيء لم نرغب في الإقدام عليه قررنا أن النادي كان فوق أي شخص. نتيجة لذلك، خسرنا الكثير تجاريًا".
 
وأوضح إليماني الخيار الوحيد المتاح لضمان بقاء ميسي في برشلونة كان الموافقة على الصفقة التي عقدها صندوق الاستثمار CVC مع رابطة الدوري الإسباني، وهو رفضه مع ريال مدريد.
 
وكان ميسي قد غادر في الصيف الماضي صفوف برشلونة إلى نادي باريس سان جيرمان في صفقة انتقال مجانية وذلك بعد أن قضى مع العملاق الكتالوني 16 موسما حقق خلالها العديد من الإنجازات الجماعية والفردية كان أبرزها الفوز بلقب الدوري عشر مرات ودوري أبطال في 4 مناسبات، بالإضافة إلى أنه قد أصبح الهداف التاريخي لكل
من برشلونة والليغا.
 
وأوضح مدير كرة القدم في برشلونة أنه عدم تأهل برشلونة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم سيكون بمثابة "كارثة"، موضحا "كرة عدم التأهل إلى ليس في ذهني، فقد كان أداء (مدرب الفريق) تشافي جيدًا حقًا في الأشهر القليلة الأولى له، ونحن سعداء جدًا بالعمل الذي قام به حتى الآن ".
 
وينافس برشلونة بقوة لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإسباني لضمان المشاركة في "أبطال أوروبا"، علما أن يشارك حاليا في الدوري الأوروبي وفي حالة فوزه باللقب فإن ذلك يكفيه للمشاركة في أمجد البطولات القارية في الموسم القادم.
 
فيما يتعلق بالمستقبل،لم يرغب أليماني في تقديم أي ضمانات حول إمكانية توقيع النادي مع النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، قائلا إن الكثير من الآمال لا تزال معقودة على اللاعبين القادمين من خلال أكاديمية الشباب بالنادي.
 
وتابع: "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن نادي برشلونة لا يزال أحد أفضل الأندية في العالم،وهدفنا هو أن يكون لدينا دائمًا الفريق الأكثر تنافسية، وهذا ما نعمل عليه".
 
وأردف: "التوقيع مع لاعب كرة القدم يختلف اختلافًا كبيرًا عن تعيين أي نوع آخر من الموظفين، فهناك الكثير من الأشياء التي يجب أخذها في الاعتبار مثل قواعد اللعب المالي النظيف، وعليه فإن الأمر معقد للغاية".
 
ونوه بالقول: "إذا كان علينا بيع لاعب ما بسبب مشاكل اقتصادية، فإن الخيار الوحيد الذي سننظر فيه لتعويض هو جلب لاعبين من أكاديمية لاماسيا الذين هم مستقبل نادينا ولكن هذا ليس في خططنا حاليا ".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
خروقات أمنية
خروقات أمنية
خصومات سياسية
خصومات سياسية
لا يعنيني
لا يعنيني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بالفيديو مخرجات اجتماع لجنتي التيار والعصائب في ميسان
Play
بالفيديو مخرجات اجتماع لجنتي التيار والعصائب في ميسان
10:16 | 2022-02-12
بالفيديو.. قائد عمليات ميسان يتوعد المنتسبين المقصرين في فض النزاعات العشائرية
Play
بالفيديو.. قائد عمليات ميسان يتوعد المنتسبين المقصرين في فض النزاعات العشائرية
14:14 | 2022-02-11
ظاهرة الألعاب الالكترونية في العراق: ادمان أم منفعة مربحة؟
Play
ظاهرة الألعاب الالكترونية في العراق: ادمان أم منفعة مربحة؟
12:52 | 2022-02-11
انفجار يهز بيروت والسلطات تعلن التفاصيل (فيديو)
Play
انفجار يهز بيروت والسلطات تعلن التفاصيل (فيديو)
07:56 | 2022-02-11
جريمة صادمة.. أخ يقتل اخيه ويغتصب بناته القاصرات في بغداد (فيديو)
Play
جريمة صادمة.. أخ يقتل اخيه ويغتصب بناته القاصرات في بغداد (فيديو)
03:08 | 2022-02-11
الفساد ينخر وزارة النفط ومديرية توزيع المنتجات تهدر المليارات (فيديو)
Play
الفساد ينخر وزارة النفط ومديرية توزيع المنتجات تهدر المليارات (فيديو)
03:02 | 2022-02-11
الصدر يجدد الاصرار على حكومة الاغلبية الوطنية‎‎
Play
الصدر يجدد الاصرار على حكومة الاغلبية الوطنية‎‎
04:20 | 2022-02-10
بالفيديو شبح الانفلات الامني يخيم على محافظة ميسان
Play
بالفيديو شبح الانفلات الامني يخيم على محافظة ميسان
04:02 | 2022-02-10
بالفيديو: البرلمان يفتح باب الترشح من جديد لمنصب رئيس الجمهورية
Play
بالفيديو: البرلمان يفتح باب الترشح من جديد لمنصب رئيس الجمهورية
14:32 | 2022-02-09
بالفيديو.. والد
Play
بالفيديو.. والد "القاضي الشهيد" يخاطب الكاظمي: لدينا دواعش في ميسان!
09:04 | 2022-02-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.