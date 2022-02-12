يونايتد يسقط في رقم سلبي عمره 24 عاماً

وكان مانشستر يونايتد متقدما في الشوط الاول، عبر هدف أحرزه جناحه الإنجليزي جادون سانشو في الدقيقة 21، بيد أن الدولي الاسكتلندي تشي أدامز، سجل هدف التعادل للفريق الضيف بالدقيقة الأولى من الشوط الثاني.واستقر مانشستر يونايتد بهذا التعادل في المركز الخامس مؤقتا، علما بأنه التعادل الثاني على التوالي للفريق، بعدما حقق النتيجة ذاتها في الجولة الماضية أمام بيرنلي.