تشيلسي بطلًا لمونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه

وتقدم تشيلسي في النتيجة عن طريق نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الـ55، قبل أن يعادل بالميراس من ركلة جزاء نفذها بنجاح رافائيل فيغا في الدقيقة الـ64.وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ليلجأ الفريقان لوقتين إضافيين.وفي الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الإضافي الثاني سجل تشيلسي هدف التقدم 2-1 من ركلة جزاء نفذها بنجاح كاي هافيرتز.وحقق تشيلسي لقب مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما خسر النهائي في عام 2012 أمام كورينثيانز البرازيلي بهدف دون مقابل.يذكر أن الأهلي المصري أحرز المركز الثالث في البطولة بعد فوزه على الهلال السعودي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق اليوم على ملعب "آل نهيان" بنادي الوحدة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.