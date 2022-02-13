مورينيو غاضب بعد اتهامات وصفها بـ"القذرة"
دافع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما عن نفسه إزاء الاتهامات بوجود مشاكل بينه وبين اللاعبين داخل غرف الملابس، عقب توديع كأس إيطاليا.
وكانت جريدة ( كورييري ديلو سبورت ) الإيطالية ، زعمت أن المدرب البرتغالي انفجر في وجه اللاعبين عقب الخروج من ربع نهائي كأس إيطاليا على يد إنتر ميلان حيث وجه لهم عبارات مثل ستلعبون في الدرجة الثالثة، أو " لستم رجالاً ".
إلا أنَّ مورينيو، نفى كل هذه الأمور خلال مؤتمر صحفي، عشية مواجهة ساسولو ضمن الجولة 25 من الدوري الايطالي.
وقال مورينيو: " كثيرون منكم ظنوا أنني سأظهر هنا بعين منتفخة؛ لأن الأمور انتهت بيننا بلكمات ، هذه مجرد كذبة كبيرة ، الأنباء التي تقول إن هناك مشاكل بيني واللاعبين أصفها بالقذرة ، إنها كاذبة تماماً بكل ما تحمله الكلمة من معنى".
وأضاف مورينيو ان "اللاعبين قالوا لي بالفعل إنهم يحبون الطريقة التي أعمل بها على مدار مسيرتهم ، تدربوا مع مدربين كُثر كانوا يتحدثون بشكل مختلف عن طريقتي ".
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