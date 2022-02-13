مورينيو غاضب بعد اتهامات وصفها بـ"القذرة"

وكانت جريدة ( كورييري ديلو سبورت ) الإيطالية ، زعمت أن المدرب البرتغالي انفجر في وجه اللاعبين عقب الخروج من ربع نهائي كأس إيطاليا على يد إنتر ميلان حيث وجه لهم عبارات مثل ستلعبون في الدرجة الثالثة، أو " لستم رجالاً ".إلا أنَّ مورينيو، نفى كل هذه الأمور خلال مؤتمر صحفي، عشية مواجهة ساسولو ضمن الجولة 25 من الدوري الايطالي.وقال مورينيو: " كثيرون منكم ظنوا أنني سأظهر هنا بعين منتفخة؛ لأن الأمور انتهت بيننا بلكمات ، هذه مجرد كذبة كبيرة ، الأنباء التي تقول إن هناك مشاكل بيني واللاعبين أصفها بالقذرة ، إنها كاذبة تماماً بكل ما تحمله الكلمة من معنى".وأضاف مورينيو ان "اللاعبين قالوا لي بالفعل إنهم يحبون الطريقة التي أعمل بها على مدار مسيرتهم ، تدربوا مع مدربين كُثر كانوا يتحدثون بشكل مختلف عن طريقتي ".