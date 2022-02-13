نهاية مارسيلو مع مدريد قريبة.. الميرنغي يحدد خليفته

وينتهي عقد مارسيلو مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ولا تنوي الإدارة تجديد عقده حيث سيرحل، ووجهته المقبلة قد تكون بالدوري البرازيلي.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلا عن تقارير إنجليزية، فإن ريال مدريد على أعتاب استعادة سيرجيو ريجيلون من صفوف توتنهام.وكان ريجيلون قد انتقل لتوتنهام قبل عامين مقابل 30 مليون يورو، حيث لم يحصل على فرصته في وجود المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.وتمت إعارة سيرجيو ريجيلون إلى صفوف إشبيلية وحقق نجاحا كبيرًا، ثم تم ضمه لتوتنهام بطلب من مدرب السبيرز وقتها البرتغالي جوزيه مورينيو.وأشارت التقارير الإنجليزية، إلى أن ريال مدريد يسعى لتفعيل بند إعادة الشراء، مقابل 40 مليون يورو، ولكن هذا البند ينتهي في عام 2022 الحالي.