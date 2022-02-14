الفراعنة يفقدون ابرز نجومهم في مواجهة السنغال الحاسمة

وذكرت تقارير إعلامية مصرية، ان "إمكانية لحاق حجازي بمواجهتي السنغال صعبه لعدم اكتمال شفائه حتى الآن".وتعرض حجازي للإصابة بشد في أوتار العضلة الضامة في لقاء مصر ضد المغرب في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.وبعد استبعاده بسبب الإصابة من باقي مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، سافر حجازي إلى ألمانيا لتلقي العلاج.ويواجه منتخب مصر نظيره السنغالي في الـ23 من اذار المقبل في القاهرة، على أن يلتقي المنتخبان مجددا في الـ29 من الشهر ذاته في مباراة العودة في السنغال، لتحديد المتأهل منهما لنهائيات كأس العالم المقررة في قطر نهاية العام الحالي.