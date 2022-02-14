الاهلي يعلن استضافة مباريات المريخ السوداني ضمن دوري أبطال إفريقيا

وقال النادي الأهلي في بيان نشره على موقعه الرسمي: "انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين المصري والسوداني، وفي إطار الروابط التي تجمع بين دولتي مصر والسودان على مر العصور، لبى النادي الأهلي المصري طلب شقيقه المريخ السوداني بالموافقة على استضافة جميع مباريات المريخ في دوري رابطة الأبطال الإفريقي على ملعب الأهلي (السلام)".وأضاف البيان: "أبدت إدارة الأهلي تعاونها الكامل مع الأشقاء في المريخ وضيوفهم في المباريات المقبلة، سواء بالنسبة لملاعب التدريب أو ما يساعدهم على تحقيق الأهداف الخاصة بهم. وعبرت إدارة الأهلي عن ترحيبها بالتعاون والمساندة لكافة الأندية السودانية والعربية الشقيقة في كل المحافل".ومن جانبها، أكدت إدارة المريخ السوداني "على تقديرها لموقف النادي الأهلي المصري وسرعة استجابته لطلب شقيقه المريخ في مثل هذه الظروف".وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اعترض على بعض الأمور الخاصة بالمعايير في ملعب المريخ السوداني ورفض استضافته لمباريات دوري أبطال أفريقيا.