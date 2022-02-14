الطلبة يقلب الطاولة على النجف ويفوز بثلاثية

وشهدت المباراة التي جرت على ملعب النجف الدولي تقدم نادي النجف بهدف اللاعب ارسن تيري في الدقيقة (18) من الشوط الاول من ضربة جزاء، ليعادل الطلاب النتيجة في الدقيقة (25) عن طريق اللاعب محمد جواد لينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة.وفي الشوط الثاني تمكن الانيق من تسجيل هدف التقدم عن طريق اللاعب محمد زامل في الدقيقة (70) من ضربة جزاء ثم تمكن اللاعب علي خليل من اضافة الهدف الثالث لنادي الطلبة في الدقيقة (84) من عمر المباراة.