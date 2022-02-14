Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"مشكلة طارئة".. عودة قاذفة أمريكية اضطرارياً لقاعدتها
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تقرير يرصد حياة ميسي في باريس: تكيف بسرعة

رياضة

2022-02-14 | 14:13
تقرير يرصد حياة ميسي في باريس: تكيف بسرعة
897 مشاهدة

كشف تقرير صحفي فرنسي، حقيقة ما تردد بشعور ليونيل ميسي، بالندم على قراره بالانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية "بعد 6 أشهر من وصوله، تكيف ليونيل ميسي بسرعة مع الحياة في باريس".

وأكدت نقلا عن أقارب (ليو)، أن المهاجم الأرجنتيني يشعر بارتياح كبير في العاصمة الفرنسية، ولا يندم على اختياره على الإطلاق.

ولفتت أن قائد منتخب الأرجنتين يعيش حياة بسيطة في باريس، وتتحرك عائلته للتنزه في معالم المدينة مثل برج إيفل وقوس النصر وغيرها.

وانضم ليونيل ميسي إلى بي إس جي مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع برشلونة، ووقع على تعاقد يمتد حتى صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
الداخلية تطلق خدمة جديدة في عمل شؤون البطاقة الوطنية
35.73%
09:49 | 2022-02-13
الداخلية تطلق خدمة جديدة في عمل شؤون البطاقة الوطنية
09:49 | 2022-02-13
الكاظمي يصدر توجيهاً يخص عائلة الراحل &quot;أحمد راضي&quot;
13.9%
08:30 | 2022-02-13
الكاظمي يصدر توجيهاً يخص عائلة الراحل "أحمد راضي"
08:30 | 2022-02-13
الاتحاد الوطني يعلق على قرار المحكمة الاتحادية بشأن هوشيار زيباري
13.19%
06:12 | 2022-02-13
الاتحاد الوطني يعلق على قرار المحكمة الاتحادية بشأن هوشيار زيباري
06:12 | 2022-02-13
سان جيرمان يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة ريال مدريد
12.77%
14:09 | 2022-02-13
سان جيرمان يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة ريال مدريد
14:09 | 2022-02-13
المحكمة الاتحادية تحكم بعدم ترشيح زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية
12.39%
05:17 | 2022-02-13
المحكمة الاتحادية تحكم بعدم ترشيح زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية
05:17 | 2022-02-13
حالة الطقس.. انخفاض جديد بدرجات الحرارة بدءاً من هذا الموعد
12.02%
02:55 | 2022-02-14
حالة الطقس.. انخفاض جديد بدرجات الحرارة بدءاً من هذا الموعد
02:55 | 2022-02-14
المزيد
خروقات أمنية
خروقات أمنية
خصومات سياسية
خصومات سياسية
لا يعنيني
لا يعنيني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

اليوم.. أكثر من 3 الاف إصابة بكورونا في العراق
Play
اليوم.. أكثر من 3 الاف إصابة بكورونا في العراق
09:22 | 2022-02-14
اهالي اليرموك يناشدون لمنع الاستيلاء على متنزه قرب منازلهم
Play
اهالي اليرموك يناشدون لمنع الاستيلاء على متنزه قرب منازلهم
03:23 | 2022-02-14
بالفيديو: تهريب علني في القطاعات النفطية
Play
بالفيديو: تهريب علني في القطاعات النفطية
03:20 | 2022-02-14
تنشيط التبادل التجاري بين العراق ولبنان وتصدير بضائع
Play
تنشيط التبادل التجاري بين العراق ولبنان وتصدير بضائع
03:07 | 2022-02-14
آخر العروضات: خمسة ملايين دولار مقابل كل مقعد نيابي
Play
آخر العروضات: خمسة ملايين دولار مقابل كل مقعد نيابي
02:18 | 2022-02-14
بالفيديو.. وقائع جلسة المحكمة الاتحادية للبت في قضية زيباري
Play
بالفيديو.. وقائع جلسة المحكمة الاتحادية للبت في قضية زيباري
10:16 | 2022-02-13
طيران حربي عراقي يقصف وكراً
Play
طيران حربي عراقي يقصف وكراً "مهماً" لداعش في كركوك
08:04 | 2022-02-13
استطلاع جوي عند الحدود مع إيران للحد من عمليات التهريب
Play
استطلاع جوي عند الحدود مع إيران للحد من عمليات التهريب
05:28 | 2022-02-13
بالفيديو انخفاض عدد الاصابات بفيروس كورونا في العراق
Play
بالفيديو انخفاض عدد الاصابات بفيروس كورونا في العراق
10:21 | 2022-02-12
بالفيديو مخرجات اجتماع لجنتي التيار والعصائب في ميسان
Play
بالفيديو مخرجات اجتماع لجنتي التيار والعصائب في ميسان
10:16 | 2022-02-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.