تقرير يرصد حياة ميسي في باريس: تكيف بسرعة

وأشارت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية "بعد 6 أشهر من وصوله، تكيف ليونيل ميسي بسرعة مع الحياة في باريس".وأكدت نقلا عن أقارب (ليو)، أن المهاجم الأرجنتيني يشعر بارتياح كبير في العاصمة الفرنسية، ولا يندم على اختياره على الإطلاق.ولفتت أن قائد منتخب الأرجنتين يعيش حياة بسيطة في باريس، وتتحرك عائلته للتنزه في معالم المدينة مثل برج إيفل وقوس النصر وغيرها.وانضم ليونيل ميسي إلى بي إس جي مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع برشلونة، ووقع على تعاقد يمتد حتى صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.