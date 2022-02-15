لاعب عراقي سابق يطالب بعودة 4 أسماء مُبعدة وينتقد المغتربين

أكد لاعب المنتخب العراقي السابق، هيثم كاظم، أنه يفضّل الاستعانة ببعض عناصر الخبرة، في المواجهتين المقبلتين أمام الإمارات وسوريا، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وقال كاظم في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، "بصراحة يجب أن تتواجد بعض أسماء الخبرة، في المباريات المقبلة للمنتخب الوطني ضمن التصفيات المونديالية، وفي مقدمتها همام طارق وصفاء هادي وضرغام إسماعيل ومهند عبد الرحيم، خاصة أنهم يقدّمون مستويات مميزة حالياً مع أنديتهم".

وأضاف عضو إدارة نادي القوة الجوية، الناشط في الدوري العراقي الممتاز: "المدرب الجديد للمنتخب، عبد الغني شهد، هو يعمل في الدوري المحلي، ويعرف إمكانيات جميع اللاعبين، وتبقى القناعة الكاملة له، ولكني قناعتي أنا الشخصية، أجد أن هؤلاء اللاعبين الـ4 يستحقون تمثيل المنتخب مرة أخرى، وتحديداً في المباراتين المقبلتين".

ووجّه اللاعب الحائز مع "أسود الرافدين" على كأس آسيا 2007، انتقاداً لبعض اللاعبين المغتربين، الناشطين في الدوريات الأوروبية، ووصفهم بغير المؤثرين مع المنتخب العراقي، مشيراً إلى أن "محترف ريال سالت ليك الأمريكي، جستن ميرام، هو اللاعب الوحيد الذي قدّم الإضافة، فيما يرى أن مهند جعاز وعلي الحمادي وفرانس بطرس وريبين سولاقا، لم يشكلوا الإضافة المنتظرة منهم، على حدِّ وصفه.

وزاد بالقول: "اللاعب المغترب يجب أن يضيف الشيء الكثير للمنتخب، مثل اللاعب المحترف عندما يلعب للنادي، أو أقل تقدير يكون مستواه الفني مثل العناصر الأساسية بالمنتخب، وهذا ما لم نجده حالياً".

وطالب هيثم كاظم بعدم الزج بمحترف مانشستر يونايتد الإنجليزي تحت سن 21، زيدان إقبال، بشكل أساسي في المباراة المقبلة أمام الإمارات، ولكونه صغيراً في السن، وهذه المواجهة تحتاج عناصر الخبرة.