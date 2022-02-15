التشكيل النهائي لباريس سان جيرمان لمواجهة ريال مدريد

وضمت القائمة 24 لاعبا، جاء على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، إضافة إلى النجم البرازيلي نيمار، الذي تعافى من إصابة في كاحله الأيسر، والتي أبعدته عن الملاعب منذ نهاية تشرين الثاني الماضي.في المقابل، خلت القائمة من اسم المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس، الذي يعاني من الإصابة.وجاءت قائمة سان جيرمان لمواجهة الريال كالتالي:نافاس، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، فيراتي، مبابي، باريديس، إيكاردي، نيمار، دي ماريا، دانيلو، داغبا، فينالدوم، كورزاوا، هيريرا، ديالو، دراكسلر، كيرير، نونو مينديس، إدريسا غايي، ميسي، سيمونز، دوناروما، لوتيلييه.