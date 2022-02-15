"يويفا" يفاجأ جماهير دوري ابطال اوروبا بهدية

وقال الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي انه "سيمنح 20 ألف تذكرة إضافية مجانية لنهائيات أخرى في البطولات القارية، بما فيها 6 آلاف لنهائي دوري أبطال السيدات في 22 أيار المقبل في تورينو الايطالية".واضاف ان "كل ناد من طرفي النهائي لدى الرجال، والمرتقب في 28 من الشهر ذاته في سان بطرسبورغ الروسية، سيحصل على 5 آلاف تذكرة "من أجل مكافأة مشجعيهم الأكثر وفاء".واشار "يويفا" الى انه "سيمنح كل فريق في نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الذي سيقام في إشبيلية في إسبانيا على 4 آلاف تذكرة، مقابل 3 آلاف لكل طرف في نهائي المسابقة المستحدثة "كونفرنس ليغ" في تيرانا عاصمة ألبانيا".