كلوب: صلاح وماني لا يشربان الكحول مطلقا لذلك يتعافيان بسرعة كبيرة

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ما يميز صلاح وماني أن كلاهما لا يشربان الكحوليات على الإطلاق، لهذا السبب يتعافيان بشكل سريع بعد المباريات، لقد كانا جاهزين في اليوم التالي لنهاية بطولة أمم أفريقيا، كلاهما قوة من قوى الطبيعة وقدرتهما على القيام بذلك دائمًا تدهشني، ماني ومحمد صلاح جاهزان لمواجهة إنتر ميلان غدًا".وعن نظيره إنتر ميلان، أشار كلوب: "هو فريق جيد جدا ويمتلك مدربا متميزا، ربما أفضل فريق مرة أخرى في إيطاليا هذا الموسم، جيد جدا ومنظم، إبداع على أرض الملعب ولاعبون جيدون، نحن بحاجة إلى إظهار أداء من الدرجة الأولى حتى تتاح لنا الفرصة".ويستضيف إنتر ميلان نظيره ليفربول، غدًا الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو "غوسيبي ميانزا" في مدينة ميلانو الإيطالية.