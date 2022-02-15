بالصور.. جماهير النوارس تزين الملعب في مباراة الافتتاح امام الديوانية

وملعب الزوراء هو ملعب كرة قدم في حي الشالجية في بغداد، افتتح في عام 1978 وهو ملعب نادي الزوراء، كان يتسع سابقاً لـ 4,000 متفرج وفي عام 2011 هُدمَ من أجل إعادة بنائه بحجم أكبر، بمقاولة من شركة إيرانية واستمرت فترة البناء عشر سنوات حتى افتتحَ اليوم ، وأول مبارة بعد تجديده بين فريق الزوراء وفريق الديوانية ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم.ويتسع ملعب الزوراء لـ16 ألف متفرج وبمساحة 23 ألف متر مربع، ويحتوي على قاعة رياضية بمساحة 2600 متر مربع، ومسبح ترفيهي وفندق لإقامة الرياضيين، إضافة إلى مرافق أخرى.