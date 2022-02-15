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دليل جديد على اقتراب هالاند من الليجا

رياضة

2022-02-15 | 17:21
دليل جديد على اقتراب هالاند من الليجا
684 مشاهدة

أكد الإسباني ميجيل بيريز كويستا "ميتشو"، لاعب نابولي وسوانزي سيتي السابق، أن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، سينتقل للعب في إسبانيا بداية من الموسم المقبل.

واقترب هالاند (20 عاماً) من الرحيل عن دورتموند، في ظل تهافت عمالقة أوروبا على ضمه، علماً بأنه يمتلك شرطاً جزائياً في عقده بقيمة 75 مليون يورو.

وقال ميتشو في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن هالاند قرر الرحيل عن دورتموند والانتقال للعب في الليجا.

وأضاف ميتشو: "لقد تحدثت مع هالاند، وأخبرني أنه يحلم باللعب في إسبانيا، ونقل لي أنه يبحث عن مشروع رياضي يمتد لسنوات طويلة".

وتابع: "أعتقد أنه لن يستمر في دورتموند، لأنه يريد اللعب لفريق قوي للغاية يمكنه المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا".

وختم: "أعتقد أن برشلونة سيكون خياراً جيداً للغاية لهالاند، إلا أن ذلك لن يتم قبل تخطي الأزمة المالية التي يعاني منها النادي".
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