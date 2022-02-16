أول تعليق من رونالدو بعد كسر صيامه عن التهديف

أعاد كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد إلى سكة الانتصارات بعدما قاده إلى الفوز على برايتون 2-0، أمس الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ18 للدوري الإنجليزي.

وافتتح "الدون" التسجيل في الدقيقة 51، قبل أن يضيف زميله برونو فرنانديش، الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وهو الهدف الأول لرونالدو في عام 2022، والأول له بعد صيام دام 588 دقيقة وتحديدا منذ 30 ديسمبر الماضي.

وبعد مباراة برايتون، نشر رونالدو رسالة تحفيزية على حسابه في موقع "إنستغرام" قال فيها: "عودة إلى المسار، لا يوجد من يستسلم، ولا يوجد سوى طريق واحد للعودة إلى المسار، وهو العمل الجاد والعمل الجماعي والعمل بقوة، أي شيء آخر هو مجرد ضوضاء".

وبفضل فوزه على برايتون، رفع مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزه الأول بعد ثلاثة تعادلات تواليا في مختلف المسابقات، رصيده إلى 43 نقطة واستعاد المركز الرابع المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، متقدما بفارق نقطتين عن وست هام.