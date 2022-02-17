"فضيحة" داخل غرفة الحكام خلال مباراة سان جيرمان ومدريد

وخرج سان جرمان فائزا من المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي، بهدف دون رد حمل توقيع المهاجم كيليان مبابي، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكن تصرف الخليفي بين شوطي اللقاء أثار جدلا واسعا، كما شهد اللقاؤ احتساب ضربة جزاء أهدرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الخليفي والمدير الرياضي للفريق الباريسي ليوناردو اقتحما غرفة ملابس طاقم التحكيم بين شوطي مباراة ريال مدريد للحديث مع الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو.وأضاف التقرير أن الخليفي وليوناردو لم يتفقا مع الحكم أورساتو في بعض القرارات التي اتخذها ضد سان جرمان في الشوط الأول.وأوضح التقرير أن الخليفي ظل صامتا في خلفية المشهد ولم يتحدث، بينما اقترب ليوناردو من الحكم وقال له إن لعبة ماركو فيراتي لا تستحق بطاقة صفراء.وذكرت "ماركا" أن هذا التصرف لم يعجب مسؤولي ريال مدريد الذين نقلوه إلى الإعلام بسبب وجود بعض التوتر بين الناديين.وذكرت أن الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كان أورساتو سجل تلك الواقعة في تقرير المباراة أم لا، وما العقوبة التي قد تنتج عنها.ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وباريس سان جرمان، في 9 مارس القادم على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد.