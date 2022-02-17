تعرف على مجموعة المنتخب الأولمبي العراقي في نهائيات آسيا

وصف سعد حافظ عضو الجهاز التدريبي للمنتخب الأولمبي العراقي، قرعة بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، بالمتوازنة في ظل تقارب مستويات المنتخبات التي ضمتها المجموعة الثانية.

وسحبت صباح اليوم الخميس، في العاصمة الأوزبكية طشقند، قرعة بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم.

وأضاف حافظ في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، ان "المنتخب الأسترالي على الورق يعد الأفضل فنيا، لكن منتخبات العراق والأردن والكويت قادرة على مجاراته وانتزاع بطاقة التأهل منه".

وتابع ان "المنتخب الأردني سينافس بقوة في هذه البطولة بحكم المستويات المتميزة في بطولة غرب آسيا ونيله اللقب باستحقاق".

وأردف ان "المنتخب العراقي يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، وتحضيراته متواصلة ولدينا أكثر من معسكر تدريبي إلى جانب المشاركة في بطولة دبي الدولية في مارس/ أذار المقبل وسيتم على ضوئها اختيار اللاعبين الأبرز".

وضعت قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 لكرة القدم منتخبنا الاولمبي في المجموعة الثانية بمواجهة كل من منتخبات استراليا والاردن والكويت.

حيث شهدت العاصمة ألاوزبكية طشقند، اليوم الخميس، اجراء حفل قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً التي ستحتضن فعالياتها للفترة من الأول حتى التاسع عشر من حزيران المقبل

وبمشاركة 16 منتخباً، اذ تم توزيعها بين أربع مجموعات ضمت الاولى منتخبات اوزبكستان وايران وقطر وتركمانستان، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات كوريا وتايلند وفيتنام وماليزيا، فيما ضمت المجموعة الرابعة كل من منتخبات السعودية والامارات واليابان وطاجكستان.