برشلونة يتلقى انباء سارة بشأن فاتي
تلقى نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، أنباء سعيدة فيما يتعلق بنجمه أنسو فاتي حيث تشير التقارير بأن عمليه شفائه تسير على نحو جيد.
وذكرت التقارير الطبية بأن "اللاعب يمارس برنامج علاجي في العاصمة الإسبانية مدريد وأنه يتمتع بمشاعر جيدة بشأن التعافي".
وفي ذات السياق، أكد الطاقم الطبي في برشلونة بأنه "ما زال لا يوجد جدول زمني محدد لعودته وأن استعادة خدماته في مباراتي الفريق ضد ريال مدريد وإشبيلية ما زالت محل شك".
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