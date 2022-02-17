برشلونة يتلقى انباء سارة بشأن فاتي

وذكرت التقارير الطبية بأن "اللاعب يمارس برنامج علاجي في العاصمة الإسبانية مدريد وأنه يتمتع بمشاعر جيدة بشأن التعافي".وفي ذات السياق، أكد الطاقم الطبي في برشلونة بأنه "ما زال لا يوجد جدول زمني محدد لعودته وأن استعادة خدماته في مباراتي الفريق ضد ريال مدريد وإشبيلية ما زالت محل شك".