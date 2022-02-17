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ماني يكشف أحاديثه مع صلاح بعد النهائي
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ماني يكشف أحاديثه مع صلاح بعد النهائي

رياضة

2022-02-17 | 17:17
ماني يكشف أحاديثه مع صلاح بعد النهائي
المصدر:
Sky News عربية
928 مشاهدة

كشف النجم السنغالي ساديو ماني تفاصيل الأحاديث التي دارت بينه وبين النجم المصري محمد صلاح، بشأن نهائي كأس أمم إفريقيا الذي جمع منتخبيهما.

وبحسب قناة على موقع يوتيوب، أكد ماني أنه "ملتزم بالصمت" بشأن المباراة النهائية مع زميله في ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وقال ماني: "لن تصدقوني، ولكن حتى الآن، لم نتحدث أنا وصلاح عن النهائي، لأنني أعلم أنه محبط من الهزيمة".

وكان ماني قد قاد السنغال لهزيمة المنتخب المصري بقيادة صلاح، في نهائي أمم إفريقيا الذي أقيم في الكاميرون قبل أسابيع.

ولكن ماني اعترف بأنه تناقش مع صلاح حول واقعة ركلة الجزاء، التي أضاعها ماني في بداية اللقاء.

وكان صلاح قد توجه لحارس مرمى منتخب مصر، محمد أبو جبل، لإعطائه النصائح حول ماني قبل التسديد، ولكن ماني فاجأ الاثنان وتوجه لهما وبدأ بالحديث مع حارس المرمى لتشويشه.

وقال ماني: "لقد سألني صلاح لماذا أتيت للحديث مع حارس المرمى؟ قلت له لأنني رأيتك تتحدث معه، للتأثير علي نفسيا، فقررت أيضا أن أمارس الألاعيب النفسية وأتحدث مع الحارس".

ووصف الحادثة: "رأيته يتحدث مع الحارس، وأنا متأكد من أنه لم يقل أي شيء مهما، لذا أردت ممارسة الألعاب الذهنية معهم أيضا، فقلت "مو، سأضعها في الجانب الأيمن، أخبره أنني سأضعها في الجانب الأيمن ".

وأكد ماني أنه وصلاح تناقشا بضحك حول الواقعة.
 
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