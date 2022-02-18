رئيس رابطة الدوري الإسباني: ريال مدريد سيضم مبابي وهالاند

يعتقد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، أن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، سينضم لريال مدريد عقب نهاية الموسم الجاري.

وأعرب تيباس، خلال حديثه مع وكالة (يوروبا بريس) الإسبانية للأنباء، عن ثقته في أن مبابي سيلعب بالدوري الإسباني الموسم المقبل، ربما إلى جانب النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، الذي ارتبط أيضا بالانضمام للفريق الملكي.

وصرح تيباس: "ريال مدريد سيضم مبابي وهالاند، بينما الآخران (برشلونة ويوفنتوس) يعانيان ماليا بشدة.. انضمام مبابي هو نبأ سار للدوري الإسباني، سيكون بمثابة البهجة في المسابقة.. إنه أفضل شيء يمكن أن يحدث في البطولة".

لكن رئيس رابطة الليجا، قال إن ثقته ليست مبنية على علمه بوجود صفقة، لكن موقف اللاعب في الأشهر القليلة الماضية من عقده، يشير إلى أنه قرر الرحيل عن فريقه الحالي.

وأوضح "ليس لدي معلومات بخصوص مبابي.. لكنني رأيت حالات قليلة للاعبين، الذين لديهم ستة أشهر متبقية في عقودهم ولم يجددوا تلك العقود، ثم واصلوا مسيرتهم مع أنديتهم".

وأضاف: "وجود مبابي في الدوري الإسباني، سيزيد من قوة البطولة، وسيعطي المزيد من الإثارة والبهجة للمسابقة، إنه أفضل شيء يمكن أن يحدث في الصيف المقبل".

وارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع الثنائي، في الصيف المقبل خاصة أن مبابي ينتهي عقده مع الفريق الباريسي، ولم يتوصل إلى اتفاق بشأن تجديد العقد معه حتى الآن.

على الجانب الآخر، أكدت التقارير الصحفية وجود بند في عقد هالاند مع دورتموند، يسمح له بالرحيل بداية من الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد دفع شرط جزائي قيمته 75 مليون يورو.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أكدت أنه سيكون من الصعب أن يتعاقد ريال مدريد، مع هالاند ومبابي في موسم واحد، وسيتعين على هالاند الانتظار مع دورتموند حتى صيف 2023 إن أراد ارتداء قميص الملكي.

جدير بالذكر أن مبابي، قاد فريقه للفوز على ريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، قبل أيام بهدف دون رد جاء بتوقيعه في الوقت القاتل من اللقاء.