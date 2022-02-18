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ماذا حصل داخل غرفة ملابس سان جيرمان بعد الفوز على مدريد؟

رياضة

2022-02-18 | 06:07
ماذا حصل داخل غرفة ملابس سان جيرمان بعد الفوز على مدريد؟
2,601 مشاهدة

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الجمعة 18 فبراير/ شباط، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تلقى دعماً كبيراً داخل غرفة تبديل ملابس ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد أن أهدر ركلة جزاء أمام ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحسم سان جيرمان المباراة بفوزه على النادي "الملكي" بنتيجة 1-0 سجله الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 90+4، بينما تصدى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي في الدقيقة 61.
 
ولم يكن ميسي سعيداً عند نهاية المواجهة، فرغم فوز فريقه واكتساب الأفضلية قبل السفر إلى مدريد، بدا التأثر واضحاً على "البولغا" الذي لم يحتفل بالفوز كما يجب وافتقد الحماس الذي تحلى به زملاؤه أثناء الاحتفال مع الجماهير.
 
وبحسب قناة RMCsport الفرنسية فإن النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، قدم دعماً كبيراً لميسي داخل غرف تبديل الملابس ودعا الجميع للوقوف وراء صاحب الكرة الذهبية 7 مرات من أجل تجاوز هذه العثرة واستعادة الثقة.
 
وتعرض ميسي لوابل من الانتقادات من قبل الإعلام الفرنسي الذي هاجمه بعد أو وصف مستواه بالمتواضع أمام ريال مدريد، ومستعرضا مستوياته المتذبذبة منذ التحاقه بنادي العاصمة الفرنسية.
 
ويلتقي ريال مدريد مع باريس سان جيرمان في مباراة العودة الحاسمة، يوم الأربعاء 9 مارس/ آذار القادم، على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، وعين "الملكي" على تحقيق الفوز بفارق هدف ليعادل النتيجة، وبفارق هدفين على الأقل ليقلب الأمور لمصلحته.

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