صلاح يقترب من رقم جديد مع ليفربول وكلوب يعلق

وعلق المدير الفني لفريق ليفربول الألماني يورجن كلوب، على اقتراب وصول محمد صلاح إلى 150 هدف.وقال كلوب خلال تصريحات صحفية: "الأرقام تتحدث عن نفسها، هو أمرٌ جنوني، نأمل بأن يصل إلى الهدف 150 غدًا".وانضم صلاح الى ليفربول في 2017 بصفقة بلغت 42 مليون يورو بالإضافة إلى 8 ملايين يورو كحوافز، ليصبح حينها أغلى لاعب عربي وأفريقي عبر التاريخ وثاني أغلى لاعب في تاريخ النادي.