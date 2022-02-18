صلاح يقترب من رقم جديد مع ليفربول وكلوب يعلق
اقترب نجم نادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح من الوصول الى 150 هدفا مع الريدز.
وعلق المدير الفني لفريق ليفربول الألماني يورجن كلوب، على اقتراب وصول محمد صلاح إلى 150 هدف.
وقال كلوب خلال تصريحات صحفية: "الأرقام تتحدث عن نفسها، هو أمرٌ جنوني، نأمل بأن يصل إلى الهدف 150 غدًا".
وانضم صلاح الى ليفربول في 2017 بصفقة بلغت 42 مليون يورو بالإضافة إلى 8 ملايين يورو كحوافز، ليصبح حينها أغلى لاعب عربي وأفريقي عبر التاريخ وثاني أغلى لاعب في تاريخ النادي.
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