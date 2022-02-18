"كاف" يوافق على تعديل موعد مباراة مصر والسنغال

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع "فيسبوك" إن "الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وافق علي الطلب المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم بتأخير موعد مباراة العودة أمام منتخب السنغال لمدة 24 ساعة".وبالتالي فإن منتخب مصر يستضيف السنغال يوم 25 اذار في الساعة 19:30، على أن تقام مباراة العودة في السنغال يوم الثلاثاء 29 اذار الساعة 17:00.وسيتأهل المنتخب الفائز في مجموع المباراتين مباشرة إلى كأس العالم 2022 في قطر.وتأهل المنتخب المصري لكأس العالم 2018 في روسيا بعد غياب دام 2018 عن المشاركة في المونديال ويأمل في تجاوز عقبة السنغال والمشاركة في المونديال للمرة الثانية على التوالي.