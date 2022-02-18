كلوب: مانشستر سيتي "أصغر مشاكلي"

وسيسمح الفوز على نوريتش المهدد بالهبوط، السبت، لليفربول، بتقليص الفارق مع سيتي إلى ست نقاط رغم أن سيتي سيلعب على أرضه في وقت لاحق أمام توتنهام هوتسبير المتعثر.وأبلغ كلوب الصحفيين الجمعة: "من بين كل المشاكل التي أواجهها، أصغرها هو مانشستر سيتي. لا يشغل بالي لدقيقة واحدة".وما يثير قلق كلوب أكثر إصابة الكاحل التي تعرض لها ديوغو جوتا، خلال الفوز 2-صفر على مضيفه إنتر ميلانو بدوري أبطال أوروبا الأربعاء.وقال كلوب: "لن يكون جوتا متاحا هذا الأسبوع حيث لا يزال بحاجة إلى المزيد من التقييم".