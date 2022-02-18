بعد اعتزاله.. أجويرو يتأهب للمشاركة في مونديال قطر بدور جديد

وأكد أجويرو اليوم الجمعة أنه يمكن أن ينضم إلى الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين تحت إمرة ليونيل سكالوني للمشاركة كفني في مونديال قطر 2022.وذكر أجويرو (33 عاما) في لقاء مع (إذاعة 10) المحلية: "تحدثت مع سكالوني. هو اتصل بي. اللاعبون أيضا. نفكر في عقد اجتماع الأسبوع الجاري. هناك احتمال لانضمامي إلى الجهاز الفني".وتابع: "نفكر في عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري. أود المشاركة في المونديال. الواقع أنني في حال مشاركتي في المونديال، فإنني سأكون مع اللاعبين. سأشارك في المران".وكان أجويرو في عام 2021 ضمن المنتخب الأرجنتيني الذي توج في البرازيل بكأس كوبا أمريكا وقطع مسيرة امتدت 28 عاما دون حصد ألقاب.