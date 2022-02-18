قبيل قمة سيتي – توتنهام.. جوارديولا يتغنى بنظيره كونتي

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي "لا أعتقد أن جاك جريليتش سيشارك، نأمل أن يتواجد معنا في الأسابيع المقبلة".وعن أزمة الهبوط بالطائرة في مطار مانشستر الأربعاء الماضي، علق "عندما شاهدت الفيديو، كان مخيفًا أكثر مما شعرنا به حينها، لدينا طيار قام بعمله بصورة مميزة، ومن ثم هبطنا في ليفربول، وبفضل حديثه معنا شعرنا بالهدوء".وتطرق إلى وصف كونتي له بالمدرب الأفضل، ورد "أشكره وأقدره لكني لست كذلك، تعلمت كثيرًا من مشاهدة فرقه، النادي يعتمد عليه بنسبة 100% وعلى أفكاره".وتابع "كونتي أظهر ذلك في يوفنتوس بتغيير الكثير من الأمور وفي إنتر ميلان وتشيلسي، وإذا عول النادي عليه بنسبة 100%، سيحقق نجاحات".وأضاف "في موسمي الأول هنا، وجدت صعوبات كثيرة، نعرف مدى صعوبة البريميرليج".ونوه "أتعلم من كونتي، عندما وصل إلى هنا كان تأثيره واضحًا، فالكثير من الفرق بدأت تلعب بـ 5 مدافعين، هناك لصق ونسخ في عالم كرة القدم، سبق وأن توج بالدوري الإنجليزي بصورة مميزة وترك بصمته".وعلق على مستوى توتنهام بقوله "هذه هي المشكلة، وبعد خسارة 3 مباريات، يستعدون جيدًا لمباراة الغد، ليس من السهل خسارة 4 مباريات على التوالي، نعاني في كل مرة نواجه فيها هاري كين ولوكاس) مور، الثنائي يملك الجودة".