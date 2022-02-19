مدرب باريس: ميسي أفضل لاعب في العالم وهو "كرة القدم"

قال مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، إن نجم فريقه ليونيل ميسي هو أفضل لاعب كرة قدم في العالم، وإن مواطنه لن يتأثر بضياع ركلة الجزاء أمام فريق ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي انتهت بفوز الباريسي 1-0، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأضاف بوكيتينو في تصريحات صحفية قبل مباراة سان جيرمان مع نانت ضمن منافسات الدوري الفرنسي المقرر إقامتها اليوم السبت 19 فبراير/ شباط: "ميسي أفضل لاعب في العالم، لاعب مثله وبخبرته تلك يعني الكثير لكرة القدم، تضييع ركلة جزاء لن يؤثر على ثقته".

وتابع بوكيتينو: "إذا كنت تريد شرح معنى كرة القدم لشخص ما، فعليك فقط أن تعرف من هو ميسي.. إنه لاعب رائع، وكما قلت للصحافة بعد المباراة (ضد ريال مدريد)، لقد لعب مباراة جيدة جدا وسمح للفريق بالعمل معا ومساعدة بعضهم البعض.. العديد من تدخلاته كانت مهمة جدا، وأود أن أضيف أن ميسي هو كرة القدم".

وأضاف بشأن مشاعره بعد مباراة ريال مدريد ومواجهته المقبلة مع نانت: "أشعر أنني بحالة جيدة كالعادة، لا بد من التركيز على المباراة (أمام نانت) لضمان أداء الفريق بشكل جيد والحصول على 3 نقاط منها".

وأكد بوكيتينو أن النجم البرازيلي نيمار جونيور، في وضع ملائم للمشاركة في أول مباراة له كأساسي منذ إصابته في الكاحل خلال مباراة سانت إتيان نوفمبر/ تشرين الماضي،

وقال: "نعم، نيمار لديه الإمكانيات للمشاركة في مباراتنا ضد نانت.. لقد تدرب جيدًا بعد 20 دقيقة لعبها أمام ريال مدريد".