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رئيس الليجا يكشف نبأ غير سار لجماهير برشلونة

رياضة

2022-02-19 | 05:25
رئيس الليجا يكشف نبأ غير سار لجماهير برشلونة
3,009 مشاهدة

أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليجا" خافيير تيباس، صعوبة تعاقد برشلونة مع النرويجي "إيرلينج هالاند"، مهاجم بوروسيا دورتموند.

وقال تيباس: "أشعر بالأسف، لا أحب أن يكون برشلونة في هذا الوضع، نحبه أن يكون في وضع تنافسي، لماذا وصل إلى هذا الوضع؟".
 
وأضاف: "وصل إنفاق الرواتب إلى الحد الأقصى، كما انخفض الدخل بنسبة 25%، وحينها عانى من مشكلة لوجود عقود قائمة بالفعل للاعبين".

وتابع: "وصل برشلونة إلى وضع كانت رواتبه أعلى بكثير من منافسيه، وفوق هذا انخفض الدخل بسبب الوباء".

وختم: "اليوم ومع الوضع الحالي، لا يمكن أن يتعاقدوا مع هالاند، إذا كانوا شاركوا في اتفاقية صندوق الاستثمار CVC أو سمحوا برحيل بعض اللاعبين، كان من الممكن تواجد فرصة لحدوث تلك الصفقة، ولكن لا يزال أمامهم بعض الشهور للعمل على ذلك".
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