برشلونة يرصد لاعباً جديداً لتعزيز الجبهة اليسرى

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، يرغب في جلب منافس لمواطنه جوردي ألبا، البالغ من العمر 32 عاما.وأشارت إلى رغبة مدرب البارسا في جلب الإسباني أنجيلينو، ظهير لايبزيج الألماني، إلى ملعب كامب نو الصيف المقبل.ونجح صاحب الـ25 عاما في لفت نظر تشافي إليه، نظرا لتألقه مع فريقه هذا الموسم، إذ صنع 8 أهداف وسجل واحدا خلال 28 مباراة.وبحسب التقرير، فإن لايبزيج لن يتخلى عن لاعب مانشستر سيتي السابق بمبلغ أقل من 30 مليون يورو.ومنذ انضمامه إلى لايبزيج قبل 3 سنوات ونصف، تمكن أنجيلينيو من تسجيل 10 أهداف وصناعة 24 أخرى خلال 83 مباراة بمختلف البطولات.